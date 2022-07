Antonella Clerici: tutti attendevano questo annuncio! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Antonella Clerici, tutti attendevano questo annuncio: finalmente arriva la bella notizia per la conduttrice Rai, amatissima da tutti. Dopo l’addio a La prova del cuoco, Antonella Clerici ha saputo reinventarsi come sempre ed oltre ad aver condotto brillantemente The Voice Senior ha realizzato un altro successo ‘culinario’ per la Rai, ovvero il programma E’ sempre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 luglio 2022)annuncio: finalmente arriva la bella notizia per la conduttrice Rai, amatissima da. Dopo l’addio a La prova del cuoco,ha saputo reinventarsi come sempre ed oltre ad aver condotto brillantemente The Voice Senior ha realizzato un altro successo ‘culinario’ per la Rai, ovvero il programma E’ sempre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

ciccio_1990 : Laura Pausini Sorpresa ad Antonella Clerici - PauTUBE - ngigneGra : @Bea_Mary84 non so perchè ma a tal proposito ricordo una frase sentita non so quanti anni fa, niente poco di meno c… - pasquale_marro : #AntonellaClerici sblocca un ricordo. Quell’attimo fuggente - zazoomblog : Antonella Clerici è arrivato il momento: l’addio che tutti non si aspettavano - #Antonella #Clerici #arrivato - zazoomblog : “Non vedevo l’ora”. Antonella Clerici torna a sorridere il momento no è finalmente finito: l’annuncio - #vedevo #l… -