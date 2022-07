Airola | Immacolata Petrillo interverrà al convegno “No alla violenza sulle donne | no al bullismo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 7 luglio alle ore 18:30 presso la sala consiliare del comune disi terrà il“Nocontro lee No al” organizzato dall’amministrazione comunale della città di, dall’avvocato Marilena Diodato e dall’associazione e sportello anti-Calatia Rosa. Una vera e propria tavola rotonda per discutere sul fenomeno delladi genere, dello stalking e deloffrendo strumenti pratici per strategie e azioni di prevenzione e contrasto. Gli interventi programmati durante l’incontro proporranno una lettura ampia del fenomeno, sia dal punto di vista legale che sociale con un approfondimento della dimensione psicologica e ...