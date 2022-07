Zelensky sta subendo un’emorragia del suo esercito? La rivelazione: “Gli ucraini stanno subendo enormi perdite” (Di martedì 5 luglio 2022) Malgrado si continui a combattere senza sosta e da più di 100 giorni, le notizie dal fronte ucraino diventano sempre meno pressanti, a meno che non si tratti di un evento così eclatante da dover essere per forza reso pubblico. Ma qual è la situazione al momento in Ucraina? Giornali, telegiornali e social piano piano L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 5 luglio 2022) Malgrado si continui a combattere senza sosta e da più di 100 giorni, le notizie dal fronte ucraino diventano sempre meno pressanti, a meno che non si tratti di un evento così eclatante da dover essere per forza reso pubblico. Ma qual è la situazione al momento in Ucraina? Giornali, telegiornali e social piano piano L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : Dopo 131 giorni di guerra la vittoria russa è tra le stelle. Ieri il tricolore della repubblica auto-proclamata di… - Agenzia_Ansa : La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autori… - GiovaQuez : D’Orsi: “Zelensky non è adeguato a tutelare il popolo ucraino, lo sta mandando al massacro”. In realtà gli ucraini… - Ilsognatore13 : RT @DanielaColi2: Zelensky sta per perdere il suo migliore alleato in Europa. - agambella : RT @DanielaColi2: Zelensky sta per perdere il suo migliore alleato in Europa. -