Un posto al sole: Raffaele implora Viola

Raffaele prega Viola di non rivelare a Eugenio delle minacce di Valsano. Franco cede alla richiesta di Nunzio ed è pronto ad aiutarlo a trovare dei documenti falsi. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Franco ormai è in guai seri. L'uomo è stato scoperto da Viola mentre sbirciava sul computer di suo marito e teme che la figliastra le vada a dire tutto. Per ora la ragazza manterrà il silenzio anche perchè Eugenio deve partire per nuove indagini. Intanto, Franco decide di aiutare Nunzio nel trovare documenti falsi per evitare che si cacci in altri guai.

