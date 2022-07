Ultime Notizie – Roma, bimbo di 2 anni e mezzo annega a Santa Severa (Di martedì 5 luglio 2022) Un bambino di 2 anni e mezzo è annegato nel primo pomeriggio a Santa Severa, località sul litorale nord Romano. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento ‘Nuova Oasi’ e sarebbe finito in acqua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato senza esito di rianimarlo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Santa Severa per ricostruire quanto avvenuto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Un bambino di 2to nel primo pomeriggio a, località sul litorale nordno. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento ‘Nuova Oasi’ e sarebbe finito in acqua. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato senza esito di rianimarlo. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione diper ricostruire quanto avvenuto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

