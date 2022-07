Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 3.537 contagi e 1 morto: bollettino 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 3.537 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Si registra inoltre un altro morto. 10.017 i tamponi effettuati, +1.134 guariti, il totale dei decessi nella regione è di 2.687. Il bollettino, inoltre, registra +2.402 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 242) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Sono 3.537 i nuovidainsecondo ildi, 5. Si registra inoltre un altro. 10.017 i tamponi effettuati, +1.134 guariti, il totale dei decessi nella regione è di 2.687. Il, inoltre, registra +2.402 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 242) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

