Ue, vaccino Novavax riceve CMA per somministrazione 12 - 17 anni (Di martedì 5 luglio 2022) La Commissione Europea ha approvato l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio condizionata estesa per Nuvaxovid, il vaccino contro il COVID - 19, negli adolescenti in Europa di età compresa tra i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) La Commissione Europea ha approvato l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio condizionata estesa per Nuvaxovid, ilcontro il COVID - 19, negli adolescenti in Europa di età compresa tra i ...

Pubblicità

vivereitalia : Covid, via libera Ue al vaccino di Novavax per i 12-17enni - giornali_it : Covid, via libera Ue al vaccino di Novavax per i 12-17enni #5luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano - Giornaleditalia : Covid, via libera Ue al vaccino di Novavax per i 12-17enni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, via libera Ue al vaccino di Novavax per i 12-17enni - - MasterblogBo : GAITHERSBURG (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Novavax – azienda biotecnologica dedicata allo sviluppo e alla commerciali… -