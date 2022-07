Tragedia della Marmolada | riprendono le ricerche dei dispersi

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - fffitalia : La tragedia della #Marmolada è una tragedia #climatica . Cosa accadrà nei prossimi 10 anni, se la situazione è già… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - SMSNEWSOFFICIAL : A Filorosso su Rai 3 la tragedia della Marmolada - maririmo63 : RT @Luca_Mercalli: La tragedia della Marmolada è legata anche alle elevate temperature di questi giorni: lo zero termico sabato era a 4700… -

Sono riprese le ricerche delle 13 persone disperse nellaMarmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta ( IL VIDEO DEL CROLLO ). Le autorità stanno però ancora verificando la ...Un uomo è caduto in un pozzo mentre ballava alla sua festa di compleanno ed è morto. Unanel giornosua festa di compleanno è costata la vita ad Antonio Andriani, 40enne di Molfetta, in provincia di Bari, che stava festeggiando i suoi 40 anni a Erice, in provincia di ...Il governatore veneto: «Domenica è crollato un grattacielo di ghiaccio, evento imprevedibile. Ma è necessario affinare il sistema di monitoraggio» ...Cade nel pozzo nel giorno del suo compleanno e muore. Una festa che diventa tragedia. Antonio Andriani, 40 anni di Molfetta, in provincia di Bari, era con amici e parenti a festeggiare ...