Per il sottosegretario Castaldi, i Cinquestelle sono pronti a uscire dalla maggioranza (Di martedì 5 luglio 2022) «In maggioranza finora abbiamo preso tanti schiaffoni, possiamo lavorare benissimo anche dall’opposizione. A conti fatti, essendo una Repubblica parlamentare, se il Movimento Cinque Stelle dovesse uscire, Draghi i numeri li ha». Gianluca Castaldi, capogruppo grillino al Senato e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, se la prende con gli alleati del Pd in un tweet contro Dario Franceschini ed Enrico Borghi, rei di avere detto che se il Movimento esce dal governo l’alleanza giallorossa è finita. «Rifletta il Pd», scrive via social Castaldi. «Noi dobbiamo solo difendere al meglio i cittadini, la strada nostra è ben chiara. La vostra è molto dubbia in base alle convenienze del momento». «Se leggo certe dichiarazioni, reagisco», dice Castaldi a Repubblica. «Scaricare sempre su di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) «Infinora abbiamo preso tanti schiaffoni, possiamo lavorare benissimo anche dall’opposizione. A conti fatti, essendo una Repubblica parlamentare, se il Movimento Cinque Stelle dovesse, Draghi i numeri li ha». Gianluca, capogruppo grillino al Senato eai Rapporti con il Parlamento, se la prende con gli alleati del Pd in un tweet contro Dario Franceschini ed Enrico Borghi, rei di avere detto che se il Movimento esce dal governo l’alleanza giallorossa è finita. «Rifletta il Pd», scrive via social. «Noi dobbiamo solo difendere al meglio i cittadini, la strada nostra è ben chiara. La vostra è molto dubbia in base alle convenienze del momento». «Se leggo certe dichiarazioni, reagisco», dicea Repubblica. «Scaricare sempre su di ...

