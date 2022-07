Origi: ‘Posso dare tanto al Milan, sono orgoglioso e carico. Quando ho parlato con Maldini…’ | Mercato (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 18:55:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Prime parole da giocatore del Milan per Divock Origi, che affida le sue emozioni ai canali ufficiali del club: “Arrivando qui mi sono sentito subito a casa. sono in un Club con una grande storia e ora voglio iniziare a conoscere la sua cultura, voglio capire le persone, come vanno le cose qui e fino ad ora è stato tutto fantastico. Io amo il calcio, sono un appassionato di calcio e qui ho visto tutto l’entusiasmo che c’era in città Quando ho giocato contro il Milan la scorsa stagione; si percepiva tutta l’adrenalina di quella corsa al titolo durata fino all’ultima giornata. Si percepiva tutta l’energia che si è poi scatenata dopo tanti anni di attesa. Si ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 18:55:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Prime parole da giocatore delper Divock, che affida le sue emozioni ai canali ufficiali del club: “Arrivando qui misentito subito a casa.in un Club con una grande storia e ora voglio iniziare a conoscere la sua cultura, voglio capire le persone, come vanno le cose qui e fino ad ora è stato tutto fantastico. Io amo il calcio,un appassionato di calcio e qui ho visto tutto l’entusiasmo che c’era in cittàho giocato contro illa scorsa stagione; si percepiva tutta l’adrenalina di quella corsa al titolo durata fino all’ultima giornata. Si percepiva tutta l’energia che si è poi scatenata dopo tanti anni di attesa. Si ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Origi a MTV: 'Sono carico, posso dare tanto al #Milan. Orgoglioso di far parte della storia di questo club. Ho sem… - BluCyber_ : RT @AntoVitiello: #Origi a MTV: 'Sono carico, posso dare tanto al #Milan. Orgoglioso di far parte della storia di questo club. Ho sempre vi… - marco_mennini : RT @AntoVitiello: #Origi a MTV: 'Sono carico, posso dare tanto al #Milan. Orgoglioso di far parte della storia di questo club. Ho sempre vi… - 1889milan : RT @AntoVitiello: #Origi a MTV: 'Sono carico, posso dare tanto al #Milan. Orgoglioso di far parte della storia di questo club. Ho sempre vi… - FreeAlPal1 : RT @AntoVitiello: #Origi a MTV: 'Sono carico, posso dare tanto al #Milan. Orgoglioso di far parte della storia di questo club. Ho sempre vi… -