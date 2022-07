Minions 2 | i cinema britannici vietano agli adolescenti di presentarsi in giacca e cravatta

(Di martedì 5 luglio 2022) A causa di una tendenza relativa a2 che ha scatenato una serie di comportamenti turbolenti, ihanno vietatodiin sala in. Gliche seguono il trend dei #gentlenon potrannoalle proiezioni di2 in: alcunihanno affermato di aver dovuto concedere un numero enorme di rimborsi a causa dei problemi causati dai ragazzi nelle saletografiche. A causa della tendenza, molti ragazzi si sono vestiti come il cattivo di2: Come Gru diventa cattivissimo e hanno ...

chi mi accompagna al cinema l'8 agosto x vedere i Minions??

... hanno pubblicato un annuncio in cui si afferma che gli " adolescenti non accompagnati che indossano giacche e cravatte " non saranno più ammessi all'interno dei cinema per le proiezioni di Minions 2. Partiamo dall'inizio: tra il 29 giugno e l'1 luglio 'Minions 2' ha debuttato nei cinema di mezzo mondo (da noi uscirà solo i 18 agosto). Il film è stato accolto da un inatteso successo di pubblico , ...