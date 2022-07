Matteo Faustini pubblica il video del nuovo singolo 3 livelli

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 luglio 2022) È online ildi 3, ilin radio e in digitale del cantautoreDiretto da Francesco Ferri Faggioli, ilritrae il cantautorepasseggiare per le strade di Verona tra vetrine animate da manichini umani in esposizione e proteste che mettono gli uni contro gli altri. Un chiaro messaggio visivo, rafforzato dal toccante testo del brano, che vuole far riflettere sulla necessità di ascoltare di più il cuore, senza doversi fare la guerra. Ilsegue i brani giàti “L’Ultima Parola“ (presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”), disponibile anche in versione acustica in collaborazione con Fellow; “Per ...