Marmolada, riprese le ricerche con quattro droni ma ormai le speranze di trovare i dispersi vivi sono pochissime (Di martedì 5 luglio 2022) La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) La base delle squadre e dei comandi deial Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della ...

Pubblicità

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Riprendono sulla Marmolada le ricerche dei dispersi nella frana di domenica con lo stesso sistema utilizzato ieri. Verran… - fcolarieti : Sulla Marmolada riprese le ricerche dei 13 dispersi. In volo droni ed elicotteri. L'area è interdetta per il rischi… - CatelliRossella : Marmolada, riprese le ricerche con quattro droni. Poche le speranze per i tredici dispersi - Cronaca - ANSA - fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : -