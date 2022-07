LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in testa dopo 40 km, gruppo a 1’25” (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE 12.02 Sale a 1’13” il vantaggio sul gruppo di Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service). 11.59 Partono altre due atlete dal gruppo. 11.58 Questa la top ten della classifica a punti dopo quattro tappe: RNK. RIDER POINTS TEAM 1 BALSAMO Elisa ITA 35 Trek – Segafredo 2 VOS Marianne NED 27 Team Jumbo-Visma 3 KOOL Charlotte NED 22 Team DSM 4 KOPECKY Lotte BEL 21 Team SD Worx 5 VAN VLEUTEN Annemiek NED 20 Movistar Team 6 BAKER Georgia AUS 18 Team BikeExchange – ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE 12.02 Sale a 1’13” il vantaggio suldi Matilde Vitillo (Bepink), Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) e Anastasia Carbonari (Valcar – Travel & Service). 11.59 Partono altre due atlete dal. 11.58 Questa la top ten della classifica a puntiquattro tappe: RNK. RIDER POINTS TEAM 1 BALSAMO Elisa ITA 35 Trek – Segafredo 2 VOS Marianne NED 27 Team Jumbo-Visma 3 KOOL Charlotte NED 22 Team DSM 4 KOPECKY Lotte BEL 21 Team SD Worx 5 VAN VLEUTEN Annemiek NED 20 Movistar Team 6 BAKER Georgia AUS 18 Team BikeExchange – ...

Pubblicità

Sportstream241 : GIRO D’ITALIA DONNE 2022 LIVE - ceratizit_wnt : Stage 5: @giro_donne ???? ?? Carpi 11:00 ?? Reggio Emilia 14:14 ?? 126.1km ?? 1 x Intermediate sprint ?? LIVE on Eurospo… - RoXy78319765 : RT @minsarahyoon: Ricordi come una volta #hoseok ha dato la buona notte a Army durante un live, e i makne lo hanno fatto più tardi ?????? Dio… - giro_donne : ???? La Tappa5 sembra disegnata per le velociste. Sarà una frazione completamente pianeggiante. ???? Stage5 seems desi… - Cybernella777 : RT @Eurosport_IT: Dopo la tappa di Cesena si riparte da Carpi ????????? ?? H 12:45 - Carpi > Reggio Emilia (126.1 km) ?? Tutte le tappe del… -