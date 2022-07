Inzaghi: «Il portiere titolare sarà Handanovic, Onana dovrà dimostrare di meritare la fama che ha» (Di martedì 5 luglio 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la stagione 2022-23. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Quest’anno sarà una stagione particolare, avremo venti partite in tre mesi. Poi il campionato si fermerà cinquanta giorni e quindi sarà nuovo per tutti. Chiaramente insieme allo staff stiamo vedendo il da farsi, faremo sicuramente un richiamo di preparazione ma per tutti sarà una cosa nuova”. La prima volta che le è stato prospettato il ritorno di Lukaku? “L’anno scorso si è instaurato già un ottimo rapporto, durato poco. Poi quest’anno c’è stata la possibilità e la società mi ha messo al corrente: per me è stato un grandissimo colpo, senza dimenticare che l’attacco dell’Inter è stato il migliore in Italia l’anno scorso. Romelu è un giocatore fortissimo, ma non dimentico ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone, ha presentato in conferenza stampa la stagione 2022-23. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Quest’announa stagione particolare, avremo venti partite in tre mesi. Poi il campionato si fermerà cinquanta giorni e quindinuovo per tutti. Chiaramente insieme allo staff stiamo vedendo il da farsi, faremo sicuramente un richiamo di preparazione ma per tuttiuna cosa nuova”. La prima volta che le è stato prospettato il ritorno di Lukaku? “L’anno scorso si è instaurato già un ottimo rapporto, durato poco. Poi quest’anno c’è stata la possibilità e la società mi ha messo al corrente: per me è stato un grandissimo colpo, senza dimenticare che l’attacco dell’Inter è stato il migliore in Italia l’anno scorso. Romelu è un giocatore fortissimo, ma non dimentico ...

