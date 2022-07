Il 5 luglio 1946 il ‘’bikini’’ è la novità esplosiva del mondo della moda (Di martedì 5 luglio 2022) Considerato erroneamente un indumento moderno, quello che noi chiamiamo comunemente “bikini” compare già in urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana, di cui le più antiche riproduzioni risalgono al IV secolo d.C. Le cronache attribuiscono la nascita della versione moderna del costume da bagno al sarto francese Louis Réard, che lo presentò ufficialmente il 5 luglio di del 1946. Alcune fonti tuttavia fanno risalire la nascita al designer di moda Jacque Heim. Il costume da bagno ‘’bikini’’ di Heim poi perfezionato da Réard Heim propose alcuni mesi prima di Rèard un modello di costume denominato “Atome”, probabilmente per le piccole dimensioni. Le medesime fonti raccontano che Heim, non riuscendo a trovare una modella disposta ad indossarlo in pubblico, ricorse a Micheline ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Considerato erroneamente un indumento moderno, quello che noi chiamiamo comunemente “bikini” compare già in urne, affreschi e mosaici di epoca greca e romana, di cui le più antiche riproduzioni risalgono al IV secolo d.C. Le cronache attribuiscono la nascitaversione moderna del costume da bagno al sarto francese Louis Réard, che lo presentò ufficialmente il 5di del. Alcune fonti tuttavia fanno risalire la nascita al designer diJacque Heim. Il costume da bagnodi Heim poi perfezionato da Réard Heim propose alcuni mesi prima di Rèard un modello di costume denominato “Atome”, probabilmente per le piccole dimensioni. Le medesime fonti raccontano che Heim, non riuscendo a trovare una modisposta ad indossarlo in pubblico, ricorse a Micheline ...

