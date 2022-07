Furto in un appartamento, arrestati due fratelli a Napoli (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si stavano calando da un balcone dopo aver svaligiato un appartamento. La scena non è passata inosservata e qualcuno ha allertato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e li hanno intercettati lungo un vialetto di accesso all’edificio. Alla vista degli agenti due fratelli napoletani – i di 35 e 43 anni – hanno cercato di darsi alla fuga e sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Sono stati trovati in possesso di due borse al cui interno sono stati rinvenuti orologi, monili, bracciali e anelli d’oro nonché un paio di guanti, una torcia e una pinza. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Brigata Bologna a Napoli. Per i fratelli è scattato l’arresto con l’accusa di Furto aggravato. La refurtiva è stata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si stavano calando da un balcone dopo aver svaligiato un. La scena non è passata inosservata e qualcuno ha allertato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e li hanno intercettati lungo un vialetto di accesso all’edificio. Alla vista degli agenti duenapoletani – i di 35 e 43 anni – hanno cercato di darsi alla fuga e sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Sono stati trovati in possesso di due borse al cui interno sono stati rinvenuti orologi, monili, bracciali e anelli d’oro nonché un paio di guanti, una torcia e una pinza. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Brigata Bologna a. Per iè scattato l’arresto con l’accusa diaggravato. La refurtiva è stata ...

