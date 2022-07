Festa dell’indipendenza, sangue sulla parata del 4 luglio. Morti e feriti a Chicago (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una sparatoria negli Usa, stavolta sulla parata del 4 luglio, il giorno in cui si festeggia l'indipendenza. Teatro della nuova strage, un sobborgo di Chicago, Highland Park, dove un uomo ha sparato dal tetto di un edificio commerciale: 6 i Morti, una trentina i feriti, tra i quali almeno 4-5 bambini. Il sospetto killer è stato identificato e arrestato: secondo le notizie diffuse ad aprire il fuoco sulla parata sarebbe stato il 22enne Robert E.Crimo, catturato a Lake Forest dopo un breve inseguimento."Io e Jill siamo scioccati da questo atto di violenza senza senso che ha portato l'ennesimo dolore alla comunità americana nel giorno dell'indipendenza", ha detto il presidente americano Joe Biden in un comunicato. "Di recente - ha ricordato il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una sparatoria negli Usa, stavoltadel 4, il giorno in cui si festeggia l'indipendenza. Teatro della nuova strage, un sobborgo di, Highland Park, dove un uomo ha sparato dal tetto di un edificio commerciale: 6 i, una trentina i, tra i quali almeno 4-5 bambini. Il sospetto killer è stato identificato e arrestato: secondo le notizie diffuse ad aprire il fuocosarebbe stato il 22enne Robert E.Crimo, catturato a Lake Forest dopo un breve inseguimento."Io e Jill siamo scioccati da questo atto di violenza senza senso che ha portato l'ennesimo dolore alla comunità americana nel giorno dell'indipendenza", ha detto il presidente americano Joe Biden in un comunicato. "Di recente - ha ricordato il ...

