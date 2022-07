Carfagna “In arrivo un grande piano di investimenti nel settore idrico”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata fissata per il 21 luglio la convocazione del pre-tavolo del Cis Acqua, unContratto Istituzionale di Sviluppo che interverrà consignificativi e mirati sull’intero ciclo dell’acqua: lo sfruttamento sostenibile delle fonti, la depurazione delle acque reflue, la gestione integrata delle risorse idriche superficiali e sotterranee per usi civili e agricoli”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara, in un messaggio all’assemblea dell’ANBI riunita oggi a Roma, ha annunciato l’avvio del CIS Acqua, che raccoglierà e finanzierà proposte di interventi immediatamente realizzabili per dare impulso aglipubblici nel.Al pre-tavolo – scrive il ministro – saranno presenti i rappresentanti di ...