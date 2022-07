Alena Seredova svela in che rapporti è con Ilaria D’Amico

(Di martedì 5 luglio 2022) . Ecco le rivelazioni dell’ex moglie di Buffon Il matrimonio trae Luigi Buffon è storia vecchia, ma in tanti si domandano qualiintercorrano tra la showgirl e la donna per la quale è stata lasciata dall’ex marito.confessa che nonostante tutto, connon ha mai avuto scontri particolarmente accesi. Non abbiamo mai avutoburrascosi, assolutamente no. Perciò situazione stabile, come all’inizio, sempre uguale”. La 44enne aggiunge di andare d’accordo anche con gli ex suoceri: “Per me sono nonni, sì, la nonna la sento ogni tanto”. Buffon, inoltre, dallaha avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia, che nel 2023 compirà 7 anni. L'articolo 361magazine.

Alena Seredova ha risposto ai suoi fan sul suo rapporto con l'attuale compagna del suo ex marito Gianluigi Buffon, Ilaria D'Amico. Alena Seredova torna a parlare, in un certo senso, del suo ex marito. Alena Seredova è una bellissima modella e soubrette originaria di Praga, famosa anche per essere stata la moglie di Gigi Buffon. Oggi loro due non sono più una coppia, eppure molti fan sono ancora. Alena Seredova è tornata a parlare del rapporto con l'ex Gianluigi Buffon e l'attuale compagna Ilaria D'Amico: ecco che cosa ha detto.