Voli cancellati, ritardi, scioperi in aeroporto: a rischio le vacanze di 7 milioni di persone (Di lunedì 4 luglio 2022) Caos negli aeroporti europei per la carenza di personale Problemi soprattutto a Londra, Amsterdam, Francoforte. Di Palma (Enac): «In Italia meno disagi grazie a Cigs e aiuti» Leggi su corriere (Di lunedì 4 luglio 2022) Caos negli aeroporti europei per la carenza di personale Problemi soprattutto a Londra, Amsterdam, Francoforte. Di Palma (Enac): «In Italia meno disagi grazie a Cigs e aiuti»

Pubblicità

Corriere : Voli cancellati, ritardi, scioperi: ecco perché sono a rischio le vacanze di 7 milioni di persone - CorriereCitta : Voli cancellati, scioperi e ritardi in tutta Europa: cosa sta succedendo, e quali sono i diritti dei passeggeri - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Voli cancellati o in ritardo, dal regolamento europeo alle indicazioni delle compagnie: la guida su rimborsi e risarci… - fattoquotidiano : Voli cancellati, sui social proteste per i disagi dovuti agli scioperi. Alcuni viaggiatori solidali con i lavorator… - S_soldato_Maria : @Verbal66299888 però ci sono decine di voli cancellati. -