Usa | sparatoria a Highland Park durante la parata del 4 luglio | almeno un morto e diversi feriti – I video

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022)una persona è stata uccisa in una, in Illinois, negli Usa. Secondo quanto si apprende, l’aggressore è ancora a piede libero.9 persone sono ferite gravemente. Laè avvenuta a 10 minuti dall’inizio delladel 4, si legge sui quotidiani locali. Le autorità cittadine di, un sobborgo a circa 25 miglia a nord di Chicago, hanno detto che l’evento per il Giorno dell’Indipendenza è stato annullato, e hanno consigliato di evitare il centro. Un testimone, Miles Zaremski, ha detto alla Cnn di avere sentito 20-25 colpi di pistola e di avere vistouna persona insanguinata a terra. L’inizio dellaera ...