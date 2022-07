Terroristi rossi in Francia, si riapre la partita: ricorso in Cassazione per riportarli in Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Procuratore generale francese ha impugnato davanti alla Cassazione il no all’estradizione dei 10 ex Terroristi Italiani deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso 29 giugno. I dieci ex Terroristi Italiani erano stati arrestati in Francia nell’ambito dell’operazione Ombre rosse nell’aprile del 2021. Le domande di estradizioni riguardavano l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua, da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio Calabresi; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l’ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l’ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l’ex membro dei ‘Nuclei armati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Procuratore generale francese ha impugnato davanti allail no all’estradizione dei 10 exni deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso 29 giugno. I dieci exni erano stati arrestati innell’ambito dell’operazione Ombre rosse nell’aprile del 2021. Le domande di estradizioni riguardavano l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua, da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell’omicidio Calabresi; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l’ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l’ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l’ex membro dei ‘Nuclei armati ...

