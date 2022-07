Taekwondo | Giochi del Mediterraneo | i risultati del 4 luglio La Spagna si prende due ori

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il programma del, aidel2022, in corso di svolgimento ad Orano, va ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui tatami algerini in questo lunedì 4, dove l’Italia non è riuscita a bissare i due bronzi vinti ieri. Donne -67 kg Nella categoria dove Cristina Gaspa è stata eliminata al primo turno per 3-4 dalla marocchina Safia Salih, a vincere l’oro è stata la croata Matea Jelic che, nella finalissima, l’ha spuntata per 8-7 sulla spagnola Cecilia Castro Burgos, in un match combattutissimo. Le medaglie di bronzo invece sono andate all’egiziana Aya Shehata e alla francese Magda Wiet Henin, in un torneo di altissimo livello internazionale in generale. Donne +67 kg Maristella Smiraglia non è riuscita a trovare il suo migliorpagando ...