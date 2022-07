Serie A, mercato: un top player dalla Spagna per la Reyer Venezia (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Umana Reyer porta in Italia una star della Liga spagnola: è Jayson Granger, playmaker di 188 centimetri, nato a Montevideo il 15 settembre 1989 e in possesso di doppio passaporto, uruguaiano e italiano. Granger ha giocato... Leggi su europa.today (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Umanaporta in Italia una star della Liga spagnola: è Jayson Granger, playmaker di 188 centimetri, nato a Montevideo il 15 settembre 1989 e in possesso di doppio passaporto, uruguaiano e italiano. Granger ha giocato...

