Sci alpino | Coppa del Mondo | ispezionate le piste di Zermatt Cervinia e Sestriere

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) In vista del doppio appuntamento dideldi sci, sono state esaminate ledi. Lavoro doppio per i delegati della Federazione Internazionale, che hanno appurato dei miglioramenti concreti in merito alla preparazione dell’area d’arrivo. Come indicato dalla Fis, sono stati infatti spostati centinaia di metri cubi di terra allo scorso di una migliorare distribuzione della zona del traguardo. La prossima ispezione è programmata per il 20 settembre. Per quanto riguarda il, a breve sarà pronta anche la seggiovia, che passerà da quattro a sei posti. Confermate invece partenza e arrivo di gigante e slalom. SportFace.