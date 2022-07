Sampdoria-Quagliarella: intesa raggiunta, un’altra stagione insieme (Di lunedì 4 luglio 2022) Sampdoria-Quagliarella, la storia d’amore continua. Il 39enne attaccante blucerchiato ha trovato con il club l’accordo per prolungare di un altro anno il suo contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Sampdoria-Quagliarella: quali sono i termini dell’accordo? Il giocatore percepirà uno stipendio dimezzato rispetto all’anno scorso, guadagnando cioè 500mila euro rispetto al milione dello scorso anno, con l’aggiunta di bonus in base al numero dei gol realizzati e alle presenze collezionate. I numeri di Quagliarella alla Sampdoria Con la maglia blucerchiata, che indossa dal 2916, Quagliarella ha totalizzato 268 presenze in tutte le competizioni, condite da 105 gol e 26 assist. La scorsa stagione ha giocato 35 partite, 33 in Serie A con 4 gol, e 2 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022), la storia d’amore continua. Il 39enne attaccante blucerchiato ha trovato con il club l’accordo per prolungare di un altro anno il suo contratto scaduto lo scorso 30 giugno.: quali sono i termini dell’accordo? Il giocatore percepirà uno stipendio dimezzato rispetto all’anno scorso, guadagnando cioè 500mila euro rispetto al milione dello scorso anno, con l’aggiunta di bonus in base al numero dei gol realizzati e alle presenze collezionate. I numeri diallaCon la maglia blucerchiata, che indossa dal 2916,ha totalizzato 268 presenze in tutte le competizioni, condite da 105 gol e 26 assist. La scorsaha giocato 35 partite, 33 in Serie A con 4 gol, e 2 ...

