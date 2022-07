PSG, non solo Scamacca, nel mirino c’è anche Pinamonti (Di lunedì 4 luglio 2022) Il PSG guarda ai giovani attaccanti del campionato italiano: non soltanto Scamacca, ma i francesi stanno pensando anche Pinamonti Non solo Scamacca. Come riportato da Alfredo Pedullà anche i parigini starebbero pensando fortemente a Pinamonti: «Luis Campos è un grande estimatore di Andrea Pinamonti come di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguire Pinamonti anche nelle precedenti esperienze dell’attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il PSG guarda ai giovani attaccanti del campionato italiano: non soltanto, ma i francesi stanno pensandoNon. Come riportato da Alfredo Pedullài parigini starebbero pensando fortemente a: «Luis Campos è un grande estimatore di Andreacome di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguirenelle precedenti esperienze dell’attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

