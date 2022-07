Maxi incendio a Roma Nord | nube sulla città – Video

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Una. Nelle immagini, l’enorme rogo divampato intorno alle 14 al parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti, e propagatosi poi a Valle Aurelia. Dal, inviato all’Adnkronos da un cittadino che abita a Monte Mario, si ha l’esatta percezione della vastità dell’che, dopo quattro ore, i vigili del fuoco ancora faticano a domare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tornano le fiamme, torna la paura. Un nuovoè divampato lunedì mattina a Roma Nord, a poca distanza da Casalotti, dove la scorsa settimana unrogo aveva distrutto un centro estivo per bambini, una rimessa con 150 camper e il ...Nuovo rogo a Roma: fiamme al parco del Pineto Il nuovorogo sviluppatosi a Roma è partito nella tarda mattinata. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti perché l', ...Lo abbiamo già spiegato, oltre a questa terribile siccità che ha praticamente reso rovi, cespugli e boschetti legna secca ‘da ardere’, continua anche a tirare un bollente vento di scirocco. Due compon ...(Adnkronos) – Un maxi incendio a Roma Norda. Nelle immagini, l’enorme rogo divampato intorno alle 14 al parco del Pineto in via della Pineta Sacchetti, e propagatosi poi a Valle Aurelia. Dal video, in ...