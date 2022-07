Marmolada | continuano le ricerche sull' area della valanga

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaioal momento del crollo del seracco sommitale, si apprende da ambienti dei soccorritori. Non e' chiaro al momento ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - TgrRaiTrentino : Ai piedi della #Marmolada continuano le ricerche con i droni e le termocamere per cercare i 15 dispersi travolti da… - RobertoFerramol : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada. Un… - sdavite110 : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada. Un… -

Sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio dellaal momento del crollo del seracco sommitale, si apprende da ambienti dei soccorritori. Non e' chiaro al momento quante di queste persone siano effettivamente disperse e le verifiche sono in ...I vigili del fuoco assieme al Soccorso alpino del Trentino hanno presidiato tutta la notte il ghiacciaio con i droni, continuando a perlustrare la zona del crollo in. Le condizioni ...Sarebbero una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo del seracco sommitale, si apprende ...E’ di sei morti accertati, di cui quattro già identificati, oltre ad otto feriti (due gravi) e 19 dispersi il bilancio provvisorio del crollo di un’ampia ...