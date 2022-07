LIVE Giro d’Italia Donne 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | attacchi e contrattacchi a meno di 70 km dal traguardo

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Nulla da fare! Il gruppo riassorbe anche questo tentativo. 13.37 Un drappello con 14 fuggitive sta tentando la nuova fuga. Sono 14 i secondi di vantaggio. 13.34 Attenzione: un tentativo d’attacco per cercare di sfaldare il gruppo. 13.30 Media della prima ora di gara: 41,200 km/h. 13.28 Sono 70 i km al. 13.25 Gruppo che in questo momento procede sul percorso senza ulteriori. 13.21 Intanto, eccovi il risultato del Gpm di Bortinoto: 1. Evita Muzic (FDJ) +6 punti 2. Elise Chabbey (CSR) +5 punti 3. Amanda Spratt (BEX) +4 punti 4. Erica Magnaldi (UAD) +3 punti 5. Elisa Longo Borghini (TFS) +1 punto 13.18 In questo momento il gruppo alza il ritmo e le va a riprendere. 13.16 Le due guadagnano 15?. 13.14 Scatto di Evita Muzic, la francese, in corrispondenza del ...