Libia, protesta contro il carovita: pneumatici bruciati a Tripoli (Di lunedì 4 luglio 2022) In Libia continuano le proteste contro il carovita, le interruzioni delle forniture di energia e lo stallo politico. A Tripoli le immagini mostrano copertoni di auto dati alle fiamme e gettati in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Incontinuano le protesteil, le interruzioni delle forniture di energia e lo stallo politico. Ale immagini mostrano copertoni di auto dati alle fiamme e gettati in ...

PubblicitĂ

blogLinkes : Stipendi, elettricità e meno corruzione: la protesta dei gilet gialli, senza padroni nella Libia dei clan… - Solexitaliano : RT @solexsudamerica: PROVE TECNICHE DI CARESTIA MONDIALE (Ieri sera in Libia manifestazioni di protesta in tutto il paese. La popolazione… - solexsudamerica : RT @solexsudamerica: PROVE TECNICHE DI CARESTIA MONDIALE (Ieri sera in Libia manifestazioni di protesta in tutto il paese. La popolazione… - solexsudamerica : PROVE TECNICHE DI CARESTIA MONDIALE (Ieri sera in Libia manifestazioni di protesta in tutto il paese. La popolazio… - ghazawani11 : RT @michelegiorgio2: #Libia, si allarga la protesta popolare contro le dure condizioni di vita e la paralisi della politica. -