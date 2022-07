Le notti magiche dei Festival

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 luglio 2022) È difficile trovare al mondo unpiù bello e affascinante di Ypsigrock». Lo ha scritto il quotidiano inglese The Independent dopo una full immersion nell’atmosfera magica di un evento musicale unico, il primo «boutique»italiano, una perla della musica live siciliana che va in scena ogni anno a Castelbuono, in provincia di Palermo, uno spettacolare borgo medievale collinare incastonato nel Parco del Madonie, a pochi chilometri dalle spiagge di Cefalù e dalle coste rocciose di Pollina. Insomma, l’ideale per un weekend all’insegna della buona musica e delle bellezze artistiche e naturali della Sicilia. A Castelbuono la scelta enogastronomica per accompagnare la musica è ottima e gli show vanno in scena in Piazza Castello, tra archi medievali, scalinate e manieri, ma anche nella spettacolare e barocca ex Chiesa del Crocefisso. Da non ...