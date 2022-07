Juventus, ufficiale: Paolo Bianco lascia lo staff di De Zerbi ed entra in quello di Allegri (Di lunedì 4 luglio 2022) E’ ufficiale: Paolo Bianco, ex difensore tra le altre del Sassuolo, ha deciso di lasciare il ruolo all’interno dello staff di Roberto De Zerbi e di approdare alla Juventus, dove entra nel team che assiste Massimiliano Allegri. Dopo i rinforzi sul campo, dunque, per il tecnico livornese arriva anche un nuovo collaboratore tecnico, che nelle ultime stagioni ha lavorato con il giovane allenatore bresciano. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) E’, ex difensore tra le altre del Sassuolo, ha deciso dire il ruolo all’interno dellodi Roberto Dee di approdare alla, dovenel team che assiste Massimiliano. Dopo i rinforzi sul campo, dunque, per il tecnico livornese arriva anche un nuovo collaboratore tecnico, che nelle ultime stagioni ha lavorato con il giovane allenatore bresciano. SportFace.

