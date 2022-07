Il regista Paul Haggis torna in libertà dopo le accuse di violenza sessuale (Di lunedì 4 luglio 2022) È tornato in libertà il regista e sceneggiatore Paul Haggis, dopo essere stato 16 giorni agli arresti domiciliari, con l’accusa di di violenza sessuale e lezioni aggravate nei confronti di una 29enne inglese. La gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale difensore del regista, l’avvocato Michele Laforgia, lo scorso 30 giugno, all’indomani dell’incidente probatorio in cui la presunta vittima è stata ascoltata, alla presenza anche di Haggis stesso, per oltre otto ore. Secondo la gip, il racconto della presunta vittima «ha confermato l’assenza di contegni violenti costrittivi da parte dell’indagato al fine di consumare gli atti sessuali». La gip spiega ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Èto inile sceneggiatoreessere stato 16 giorni agli arresti domiciliari, con l’accusa di die lezioni aggravate nei confronti di una 29enne inglese. La gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale difensore del, l’avvocato Michele Laforgia, lo scorso 30 giugno, all’indomani dell’incidente probatorio in cui la presunta vittima è stata ascoltata, alla presenza anche distesso, per oltre otto ore. Secondo la gip, il racconto della presunta vittima «ha confermato l’assenza di contegni violenti costrittivi da parte dell’indagato al fine di consumare gli atti sessuali». La gip spiega ...

