Gf Vip 7, Adriana Volpe fatta fuori: ecco la sua risposta sarcastica sul web che diventa virale (Di lunedì 4 luglio 2022) Pochi giorni fa sono state ufficializzate le due opinioniste della settima edizione del Gf Vip in partenza il prossimo settembre, ovvero la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Adriana Volpe, che nonostante gli sarebbe piaciuto continuare la sua avventura negli studi di Cinecittà, è stata fatta fuori e a riguardo ha voluto L'articolo proviene da Webmagazine24.

