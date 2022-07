Ford Bronco - Debutto in Europa alla fine del 2023, ma solo su alcuni mercati (Di lunedì 4 luglio 2022) La Ford Bronco ha scatenato l'interesse degli appassionati di veicoli offroad sin dalla sua presentazione nel luglio di due anni fa e, di conseguenza, ha alimentato grandi aspettative su un suo possibile sbarco in Europa. Ora, l'Ovale Blu ha deciso di soddisfare le attese degli europei, seppur con molte limitazioni: la fuoristrada americana arriverà nel Vecchio Continente verso la fine dell'anno prossimo, ma solo in un numero strettamente limitato di esemplari destinati a selezionati mercati con guida a sinistra. solo quattro porte. Uno dei mercati esclusi sarà, dunque, il Regno Unito, dove rimarrà l'unica soluzione dell'importazione dagli Stati Uniti. Inoltre, l'offerta sulla nostra sponda dell'Atlantico sarà limitata ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha scatenato l'interesse degli appassionati di veicoli offroad sin dsua presentazione nel luglio di due anni fa e, di conseguenza, ha alimentato grandi aspettative su un suo possibile sbarco in. Ora, l'Ovale Blu ha deciso di soddisfare le attese degli europei, seppur con molte limitazioni: la fuoristrada americana arriverà nel Vecchio Continente verso ladell'anno prossimo, main un numero strettamente limitato di esemplari destinati a selezionaticon guida a sinistra.quattro porte. Uno deiesclusi sarà, dunque, il Regno Unito, dove rimarrà l'unica soluzione dell'importazione dagli Stati Uniti. Inoltre, l'offerta sulla nostra sponda dell'Atlantico sarà limitata ...

Pubblicità

moneypuntoit : ?? Ford Bronco arriva in Europa ?? - ledicoladelsud : Il Ford Bronco arriva in Europa - Italpress : Il Ford Bronco arriva in Europa - fattiamotore : Ford Bronco, il fuoristrada made in Usa sbarca in Europa nel 2023 – FOTO - MarcoScafati1 : #Ford Bronco, il fuoristrada made in Usa sbarca in Europa nel 2023 – FOTO -