Fiorentina, sfuma Umtiti. Torna in Ligue 1 (Di lunedì 4 luglio 2022) Samuel Umtiti verso il ritorno in Ligue 1. Lo riporta Mundo Deportivo. Per il difensore del Barcellona si aprono le porte del Rennes. Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Samuelverso il ritorno in1. Lo riporta Mundo Deportivo. Per il difensore del Barcellona si aprono le porte del Rennes.

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, sfuma Umtiti. Torna in Ligue 1: Samuel Umtiti verso il ritorno in Ligue 1. Lo riporta Mundo Deportivo.… - PianetaToro : Sfuma per il #TorinoFC uno degli obiettivi per l ruolo di portiere: accordo tra #Fiorentina e #Atalanta per il pass… - GranataAndy : RT @iltoroaddosso: Per la porta del #Torino sfuma anche #Gollini. Accordo raggiunto tra l’#Atalanta e la #Fiorentina per un prestito oneros… - iltoroaddosso : Per la porta del #Torino sfuma anche #Gollini. Accordo raggiunto tra l’#Atalanta e la #Fiorentina per un prestito o… - Fiorentinanews : #Torino, sfuma #Gabriel per la porta: possibile sacrificio per #Dragowski? #Fiorentina #calciomercato -