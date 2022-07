Fedez cade dal cavallo mentre è in vacanza in Puglia (Video) (Di lunedì 4 luglio 2022) Momenti di paura per il rapper che montando a cavallo è caduto rovinosamente a terra durante la vacanza pugliese Fedez e la sua famiglia hanno trascorso dei giorni di vacanza in Puglia una splendida masseria. Tutto è stato documentato sui social, compresa la moglie Chiara Ferragni intenta a cucinare le orecchiette e il rapper che monta a cavallo. Giorni all’insegna della spensieratezza per i Ferragnez ma non è mancato anche un momento di paura quando Fedez è caduto dal cavallo mentre stava cavalcandolo a pelo. Il rapper infatti ha deciso di montare un pony senza usare briglie, sella e l’attrezzatura, mostrandosi anche a piedi nudi durante la cavalcata e qualcosa non è andata per il verso giusto. Leggi anche–> GF Vip 7, popolare ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Momenti di paura per il rapper che montando aè caduto rovinosamente a terra durante lapugliesee la sua famiglia hanno trascorso dei giorni diinuna splendida masseria. Tutto è stato documentato sui social, compresa la moglie Chiara Ferragni intenta a cucinare le orecchiette e il rapper che monta a. Giorni all’insegna della spensieratezza per i Ferragnez ma non è mancato anche un momento di paura quandoè caduto dalstava cavalcandolo a pelo. Il rapper infatti ha deciso di montare un pony senza usare briglie, sella e l’attrezzatura, mostrandosi anche a piedi nudi durante la cavalcata e qualcosa non è andata per il verso giusto. Leggi anche–> GF Vip 7, popolare ...

