F1 | Horner limita i danni a Silverstone | ' Abbiamo perso pochi punti da Ferrari' - Sport - Formula1

Pubblicità

... "Max aveva un ottimo passo, stava accumulando vantaggio ma poi ha forato per un detrito - le parole di- Lì è stato perso downforce perché si è danneggiato il fondo della vettura e poi i ...... è infatti decisamente ampio e non sicerto alla sola prima squadra dei 'torelli'. Anche le ... continua a coltivare il sogno di tornare nella scuderia diretta da Christian. Per il momento ...Il team principal di Red Bull non è soddisfatto di quanto raccolto in Inghilerra, ma nonostante tutto sono stati limitati i danni: Verstappen ha perso solo sei punti da Leclerc ...Christian Horner analizza in maniera positiva la situazione della Red Bull al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di ...