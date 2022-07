Due turiste uccise da uno squalo | la tragedia in un video sui social

Pubblicità

donne sono state aggredite e uccise da uno squalo nel Mar Rosso in Egitto . Lo ha annunciato il ministero dell'ambiente locale, precisando che gli attacchi sono avvenuti questa settimana. 'donne sono state attaccate da uno squalo mentre nuotavano e sono morte' nella zona di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada, ha scritto il ministero su Facebook. L'agenzia di stampa austriaca Apa ha ...straniere, un'austriaca e una romena, sono rimaste uccise in Egitto nell'attacco di uno squalo a sud di Hurghada, nel Mar Rosso . Lo hanno riferito le autorità egiziane. Il governatore ...Due turiste straniere, un’austriaca e una romena, sono rimaste uccise in Egitto nell’attacco di uno squalo a sud di Hurghada, nel Mar Rosso. Lo hanno riferito le autorità egiziane. Il governatore loca ...Elisabeth Sauer, 68 anni, aveva appena detto "mi tuffo brevemente" quando si è consumato il dramma. L'incidente è stato ...