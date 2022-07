Covid oggi Campania, De Luca: “Posti letto occupati, rischiamo ecatombe” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo già i Posti letto Covid tutti occupati. Serve rigore o rischiamo un’ecatombe”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del servizio di Psicologia di base del servizio sanitario regionale. “In queste settimane -dice riferendosi all’epidemia Covid- abbiamo avuto manifestazioni, spettacoli con decine di migliaia di persone. C’è stata una banalizzazione del problema Covid, si è detto che tanto è un’influenza, è un raffreddore, ma abbiamo già i Posti letto Covid tutti occupati”. De Luca ricorda che rispetto allo scorso anno “i numeri si sono moltiplicati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo già itutti. Serve rigore oun’”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, intervenuto alla presentazione del servizio di Psicologia di base del servizio sanitario regionale. “In queste settimane -dice riferendosi all’epidemia- abbiamo avuto manifestazioni, spettacoli con decine di migliaia di persone. C’è stata una banalizzazione del problema, si è detto che tanto è un’influenza, è un raffreddore, ma abbiamo già itutti”. Dericorda che rispetto allo scorso anno “i numeri si sono moltiplicati ...

