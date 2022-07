Comunisti | Rizzo espulso anzi no | colpo di mano via Fb | ' almeno oggi si parla di noi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Intanto, grazie.sidi noi e ci hanno fatto un favore enorme". Così Marco'ringrazia',ndo con l'Adnkronos, i rappresentanti di Milano del Partito Comunista che lo hannovia social. Questi i fatti come li racconta il segretario: "Il 18 giugno abbiamo fatto una manifestazione contro la guerra con tante altre formazioni. C'erano Igor Camilli e Antonella D'Angeli per il Comitato No Draghi, Stefano D'Andrea presidente di Riconquistare l'Italia, Antonio Ingroia presidente di Azione Civile, Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia e io come segretario del Partito comunista. La cosa è andata bene e ci siamo riuniti come comitato centrale per decidere di proseguire questo percorso e mi è stato dato ...