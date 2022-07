Che fine hanno fatto i Tazenda | cosa fanno oggi e chi sono

(Di lunedì 4 luglio 2022) All’inizio degli anni 90, iportato la musica popolare sarda al grande pubblico: nati nel 1988 su iniziativa di Gino Marielli, Gigi Camedda e Andrea Parodi, uniscono strumenti rock come la tastiera e le chitarre elettriche a quelli tradizionali della Sardegna. Cantano in italiano, ma soprattutto in lingua sarda logudorese, ben difficile da capire per chi non è dell’isola. A contraddistinguerli è la voce potente, quasi femminile, del cantante Andrea Parodi che rimane immediatamente scolpita nella memoria. Il nomenon ha origine sarda, ma arriva invece da un pianeta dei libri di fantascienza di Asimov.e chi, la storia del gruppo Nel 1990 colgono e centrano la prima importante opportunità di far ...

Pubblicità

elio_vito : La politica è divisione, confronto, scontro, contrasto, scelta, lotta ed il luogo è proprio il Parlamento. Questa s… - gparagone : Gli #SMS spariti tra @vonderleyen ed il CEO di #Pfizer: che fine hanno fatto? Cosa c’era scritto? Perché OGNI cos… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - Carmela_oltre : RT @Giulio_Firenze: Lasciamo il mondo ai tuttologi del nulla e ai nullologi del tutto, che hanno risposte facili a quesiti difficili, che n… - bimbadireid : RT @_artxfice: io vorrei proprio una spiegazione del perché Harry Styles ha deciso di non cantare fine line al tour che dovrebbe essere per… -

ilmessaggero.it

... "non solo ha confermato l'assenza di contegni violenti costrittivi da parte dell'indagato aldi consumare gli atti sessuali, ma ha rivelato una complessa vicendasfuma l'originario giudizio ...Questo valore dovrà essere diviso per il numero delle quote in circolazione aldi arrivare al valore della quotadeve essere utilizzato per regolare le operazioni di sottoscrizione e di ... Vaticano, che fine a ha fatto la lobby gay Il sociologo Martell svela i (buffi) soprannomi dei cardinali: «La DI CLAUDIO BARUFFALDI – Egregio Direttore, essendo ormai in campagna elettorale anche per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, c’é da chiedersi almeno fra coloro che han ...Parola di Mimmo Turano, che alla fine del primo tavolo operativo sulla Zes Sicilia Orientale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Messina rispondendo alle polemiche sui fondi destinati alle ...