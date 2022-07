Ultime Notizie – Governo, Calenda: “Non sarà Papeete 2. Conte? Sceneggiata indegna” (Di domenica 3 luglio 2022) “Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite del ‘Caffè della domenica’ su Radio 24. “Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach”, ha aggiunto Calenda alla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 3 luglio 2022) “Giuseppefa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, ospite del ‘Caffè della domenica’ su Radio 24. “Non credo cheun agosto con un altroBeach”, ha aggiuntoalla vigilia dell’incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 84.700 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 86.334). Le vittime 63 in calo rispetto… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - TuttoSuMilano : SVILUPPO ECONOMICO. 'SPAZI E SERVIZI PER UNA MILANO A 15 MINUTI' - - news24_inter : #Vidal verso il #Flamengo ?? - junews24com : Kostic Juve, che succede per l'esterno serbo? Tutti gli aggiornamenti - -