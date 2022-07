Tamberi ' licenzia' il padre-allenatore alla vigilia dei Mondiali

(Di domenica 3 luglio 2022) AGI - L'oro olimpico di salto in alto a Tokyo, Gianmarco, ha annunciato di aver risolto il rapporto di collaborazione con iledMarco, ex atleta negli anni '80. "È una decisione che stavo considerando da tempo - le parole di Gimbo riportate da Fidal - perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze". Il saltatore sottolinea: "Questa sceltadei Campionati del Mondo, presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall'analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle aspettative tecniche e c'è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando fin qui nella preparazione, ed è emersa una diversità di vedute".aggiunge: "Non voglio in alcun ...

: "Diversità di vedute" "Questa scelta alla vigilia dei Campionati del Mondo , presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall'analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ...L'agitazione è montata fino a che non è esplosa e Gianmarcoè partito per il Mondiale di Eugene, in Oregon, negli Usa, senza il suo tecnico, senza il padre Marcoche lo ha seguito per tutta la carriera. Strano il momento, a ridosso della gara più importante dell'anno, non la decisione che più volte è arrivata a un niente dall'essere presa, ma che è ...Gianmarco Tamberi è freddo, glaciale e decide di mettere alla porta suo padre: il suo allenatore. Il campione olimpico del salto ha dunque annunciato di averlo licenziato dal ruolo di coach personale ...Il campione olimpico: «Non voglio insistere su una strada sbagliata e mangiarmi le mani a posteriori per non avere avuto il coraggio di prendere in mano la situazione ...