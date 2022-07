Quando Grillo diceva: "Conte? Incapace. Non ha visione politica" (Di domenica 3 luglio 2022) Era il 29 giugno 2021 Quando nel M5s sembrava compiersi la rottura tra Beppe Grillo e Conte, colpevole di voler mettere da parte l'Elevato Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Era il 29 giugno 2021nel M5s sembrava compiersi la rottura tra Beppe, colpevole di voler mettere da parte l'Elevato

Assuntacarmenc : RT @pbecchi: Non so come Grillo possa accusare qualcuno di essersi venduto, quando proprio lui - sul M5S - avrebbe molto da farsi perdonare… - CarloneDaniela : RT @Silvano05230100: Caro @ale_dibattista eravamo in pochi purtroppo a dire queste cose, da quando #Grillo (quale Garante) decise che #Dra… - antoniogolfari : #Grillo #Conte Mi avvertite voi quando il @fattoquotidiano pubblicherà i messaggi di #Draghi? Grazie, gentilissimi. - MarySpes : RT @pbecchi: Non so come Grillo possa accusare qualcuno di essersi venduto, quando proprio lui - sul M5S - avrebbe molto da farsi perdonare… - BTiddia : @illusioneottica @Mov5Stelle Senza togliere nulla a grillo Senza il nostro appoggio neppure lui sarebbe nato. Comun… -