'Prima che la via si faccia sentiero', laboratorio calcografico aperto al pubblico (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – La galleria d'arte " Casa Turese" di Vitulano (BN) apre le porte del suo laboratorio calcografico, dove dal 10 al 17 luglio prossimi un gruppo di artisti romani lavorerà alla realizzazione di stampe per dar vita ad un fotolibro d'artista in edizione limitata. Continua instancabile l'attività del fondatore Tommaso De Maria, che da dieci anni dà voce al panorama dell'arte contemporanea, offrendo così i propri spazi espositivi anche a giovani artisti. Dunque un dialogo che si arricchisce dilatandosi e accorciandosi, in questo nuovo ed importante progetto-evento dal titolo fortemente evocativo, che racchiude in sé l'eccezionale possibilità di poter vedere dal vivo come nasce una stampa calcografica attraverso varie tecniche come, la cianotipia e la puntasecca. Ma non solo, anche un invito speciale a scoprire ...

