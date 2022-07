Nuovo raid sulla città russa Belgorod | almeno 3 morti nel raid su quasi 40 case – I video

(Di domenica 3 luglio 2022) Diverse esplosioni sono state segnalate ain Russia, nella regione al confine con le regioni ucraine di Lughansk, Kharkiv e Sumy. Poco prima delle 4 di questa mattina, 3 luglio, il governatore della regione Vyacheslav Gladkov citato da Ukrainska Pravda ha spiegato di aver sentito una serie di forti esplosioni nel capoluogo dell’oblast russo, dove sarebbe scoppiato un incendio in un palazzo residenziale ed è scattato l’allarme antiaereo. Gladkov ha poi aggiunto che ci sarebberotre vittime in quello che appare con unattacco missilistico da parte ucraina equattro feriti. Sarebbero stati colpiti 11 condomini, cinque sono stati completamente distrutti, mentre 39sono state parzialmente danneggiate. July 3, 2022 Leggi anche: C’è la mano del Regno Unito ...

Pubblicità

Ultron65 : RT @agenzia_nova: Nuovo raid aereo di #Israele in #Siria: il primo sotto il nuovo premier #Lapid - marluna_mm : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ennesimo raid missilistico di #Israele sulla #Siria Ennesima violazione del #Diritto… - ADerespinis : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ennesimo raid missilistico di #Israele sulla #Siria Ennesima violazione del #Diritto… - Maurizio62 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ennesimo raid missilistico di #Israele sulla #Siria Ennesima violazione del #Diritto… - mariasole813 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Ennesimo raid missilistico di #Israele sulla #Siria Ennesima violazione del #Diritto… -

Agenzia Nova

Ilha preso di mira il villaggio di Serhiivka, baia lagunare sulla costa del Mar Nero , un'... Ilmassacro scuote l'oblast di Odessa, che solo poche ore fa era stata dichiarata 'interamente ...... distrutte daiaerei e missilistici russi o vendute sul Black Market internazionale dallo ... La Leonardo collabora anche con aziende americane alsistema contraereo IM - SHORAD montato sul ... Nuovo raid aereo di Israele in Siria: il primo sotto il nuovo premier Lapid Traemos buenas noticias para los jugadores de Pokémon GO y las Incursiones. Parece que Niantic sigue preparando novedades para su exitosa aplicación. En esta ocasión hemos podido conocer detalles ...Se approvata, darebbe inoltre al Cremlino l’autorità di «stabilire regolamenti speciali in materia di rapporti di lavoro per alcune organizzazioni, e per stabilimenti di produzione selezionati» Il cap ...