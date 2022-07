Manuel Bortuzzo | grande notizia sui social | ecco cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Il nuotatore ed ex concorrente del GF Vipha dato una importanteai fan suiNelle scorse oreera sceso in campo suiper lanciare un importante appello. Un’amica dell’ex gieffino ha trovato un cane di recente, ma non potendosi permettere di tenerlo in casa ha invitatoa pubblicare un annuncio suiin cerca di un padrone: “Una mia amica ha trovato questo cane abbandonato qualche giorno fa. Purtroppo non può tenerlo, se c’è qualcuno disposto a prendersene cura mi scriva in DM” – il messaggio pubblicato in una storia di– . Dopo qualche ore sempre sfruttando i canaliil nuotatore ha dato latanto ...